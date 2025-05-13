Hemşirelik Haftası Etkinliği Sinop\'ta Gerçekleştirildi

Sinop Aile Sağlığı Çalışanları Derneği tarafından Hemşirelik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, mesleğin fedakarlığı ve önemi bir kez daha vurgulandı.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Dernek Başkanı Aslı Ak Kocadağ, hemşirelik mesleğinin zorluklarına değinerek, "Bizler zaman zaman sevdiklerimizden vazgeçmek zorunda kalan, hayatın en zor anlarında görev başında olan insanlarız. İnsan kalmaya ve insanı yaşatmaya yemin etmiş tüm meslektaşlarım adına bizleri anlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte ayrıca mesleğe uzun yıllar hizmet eden ve emekliye ayrılan Hemşire Özlem Kaya'ya plaket takdim edildi.

Program, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçın'ın aile hekimliğinin geçmişten günümüze gelişimini anlattığı sunumla devam etti. Etkinlik, katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Taner Bolat, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Bozkurt, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. - SİNOP