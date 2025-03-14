Hendek\'te Teravih Namazı Sonrası Fenalaşma

Sakarya'nın Hendek ilçesinde teravih namazını kıldıktan sonra cami önünde fenalaşan 2 çocuk babası İmdat Beslan (55) son yolculuğuna uğurlandı.

Şeker hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası İmdat Beslan (55), teravih namazı için Hendek ilçe merkezinde bulunan Büyük Camii'ne gitti. Namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Beslan, fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beslan, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beslan, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği esnada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beslan, Hendek Eseler Kuba Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"Rahatsızlandığına dair telefon geldi"

Hayatını kaybeden Beslan ile birlikte iftar yaptıktan sonra ayrıldıklarını anlatan Mehmet Say, "Beraber iftar yaptık sonrasında çarşıya doğru gitti kendisi. Biz de başka bir yere gittik. Bir süre sonra rahatsızlandığına dair telefon geldi. Biz de hemen caminin oraya gittik, birkaç kişi koluna girmişti. Ambulans ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oradaki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü esnada kalbi durdu. Hastaneye vardığında kalbi durmuştu, hastanede de tekrar müdahale yapıldı ama maalesef hayatını kaybetti" diye konuştu. - SAKARYA