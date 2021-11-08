Her gün kazaların yaşandığı yola kasis önlemi - Son Dakika

Eskişehir'de birçok kez kaza yaşanan cadde ile sokağın kesişim noktasına kasis yapılarak önlem alındı.

Fatih Mahallesi Derman Caddesi ile Karahan Sokak kesişim yeri geçtiğimiz aylarda da yaşanan kazalarla gündeme gelmişti. Köşe başına koyulan "Dur" trafik levhasına rağmen kazalara engel olunamayan nokta, vatandaşları isyan ettirmişti. Yetkililer tarafından, daha fazla kazanın yaşanmaması için söz konusu noktaya kasis yapıldı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Eda Yıldırım, alınan önlemi sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Kararımızı çıkarttık ve sürekli kaza olan Karahan, Dizginler sokak ve Derman Caddesi kesişimindeki yerimize kasisimizi yaptırdık. Çok şükür artık kazalarımızın olması engellenecektir. Lütfen sizler de dikkat ediniz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR