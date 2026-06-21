Babalar Günü'nde acılı babalardan özlem ve barış mesajı - Son Dakika
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Babalar Günü'nde acılı babalardan özlem ve barış mesajı

21.06.2026 11:07
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Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik ve Kerem Erdem Güngör'ün babaları, Babalar Günü'nde çocuklarının özlemini dile getirerek benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Bayram Nabi Şişik ve Kerem Erdem Güngör'ün babaları, çocuklarına duydukları özlemi dile getirirken, bir daha benzer acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Olayın üzerinden geçen süreye rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten aileler, evlatlarının hatıralarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Babalar Günü'nün kendileri için artık buruk geçtiğini ifade eden acılı babalar, çocuklarının yokluğunu her an hissettiklerini anlattı.

Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik, Babalar Günü'nün sevdikleriyle anlam kazandığını belirterek, yaşadıkları büyük imtihan karşısında sabretmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuklarına olan sevgilerinin hiçbir zaman azalmadığını ifade eden Şişik, "Babalar Günü, Anneler Günü, bugünler sevdiklerinle güzel. Seven, sevilen bir olduğu zaman güzel. Bizim sevgimizde hiçbir eksilme olmadı. Biz çocuğumuzun şehadetini seviyoruz. Allah'tan bir ikram olduğunu biliyoruz. Sabırlı olup kazanacağımıza inanıyoruz. Bunun büyük bir imtihan olduğuna inanıyoruz. Allah'ım bu imtihandan isyan etmeden, sabrederek, mükafatını alarak çıkmayı nasip etsin. Onun şehadete ulaşmış olması bizi bir nebze rahatlatıyor. İmanlı insanlarız, inançlı insanlarız" dedi.

Yaşanan olayın ardından çocukların sevgiyle büyütülmesinin önemini daha iyi anladıklarını belirten Şişik, "Sevgiden yoksun büyüyen çocukların neler yapabildiğini gördük. Nasıl bir caniye dönüşebildiğini gördük. Bu olay bize onu anlattı. Bir daha böyle bir menfur saldırı olayı gerçekleşmez inşallah. Ülkemiz bunu hak etmiyor. Vatanımız, milletimiz bunları hak etmiyor. İnançlı insanlarız. İnancımızın gereği çocuklarımızı çok sevmeliyiz. Babalar kutsaldır. Benim çocuğum Babalar Günü'nü, Anneler Günü'nü böyle duyarlı bir şekilde gerçekten hissederek kutlayan bir çocuktu. Sevgiye, sahipliğe önem veren bir çocuktu. Diğer babalarımızın da Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ancak bizim bir yanımız eksik" diye konuştu.

"64 gündür evladımızın özlemiyle yaşıyoruz"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör ise oğlunun ardından kaleme aldığı şiirlerle acısını hafifletmeye çalıştığını söyledi.

Evladından ayrı geçirdikleri günleri tek tek saydığını belirten Güngör, "Yine şu anda 64'üncü gündeyiz ayrılığımızın. 15 Nisan'dan bu yana şiir yazıyorum Kerem'in arkasından. 64 gün geçti, dilimden düşmedi adın. Başkası gülüp oynuyor, boynu bükük baban" ifadelerini kullandı.

Güngör, oğluna yazdığı şiirleri mezar başında okuyarak, "Kerem Erdem Güngör adına bir sosyal medya hesabı açıldı adı yaşatılsın diye. Orada her gün şiir paylaşıyorum. Diyorum oğlum, vefamı sana önce kalemimle göstereceğim. Her gün bazen bir, bazen iki şiir yazıyorum. Yavrumla paylaştıklarımız var, paylaşamadıklarımız var. Onu çok özlüyoruz. İçimiz yanıyor" şeklinde konuştu.

Babalar Günü'nün kendileri için artık eski anlamını taşımadığını ifade eden Güngör, sofraya her oturduklarında oğullarının eksikliğini hissettiklerini söyleyerek, "Bir baba olarak her yemeğe oturuşumuzda babalığı daha çok hissediyor insan. Sofrada olmayınca içiniz sızlıyor. Sofrada olmasını çok istiyorum. Bazen ağzımızdan yanlışlıkla 'Keremim nerede' diye çıkıyor. Evladımızın adını ölümsüzleştirmek istiyoruz. Sonsuza hazırlamak istiyoruz. Oğlum bana bir gün 'Ben ölünce ne yaparsın baba' diye sormuştu. Ben de şimdi ona verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Onu dualarla, şiirlerle ve hatıralarıyla yaşatmaya devam edeceğim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babalar Günü'nde acılı babalardan özlem ve barış mesajı - Son Dakika

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