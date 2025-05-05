Heybeliada Öğrencilerinden Çevre Yürüyüşü - Son Dakika
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Yerel

Heybeliada Öğrencilerinden Çevre Yürüyüşü

Heybeliada Öğrencilerinden Çevre Yürüyüşü

Heybeliada Anadolu Lisesi öğrencileri çevre bilinci için yürüyüş yaparak sahilde temizlik yaptılar.

05.05.2025 10:30
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Heybeliada Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi; pankartlar taşıdı, sahilde temizlik yaptı.

Heybeliada Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre bilinci oluşturmak amacıyla "Denizi Koru, Doğayı Koru" sloganıyla yürüyüş düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, Heybeliada'nın yollarında ve sahil hattında ellerinde dövizlerle yürüdü. Öğrenciler "Deniz Değil Kirleten Pistir", "Doğanın Çığlığıyız", "Denizi Koru Doğayı Koru" ve "Deniz Kirlenirse Hayat Biter" yazılı pankartlarla deniz kirliliğine dikkat çekti. Etkinlikte, çöp poşetlerinden hazırlanan giysiler giyen öğrenciler, üzerlerine çeşitli atıkların görsellerini yerleştirerek deniz kirliliğini sembolize etti. Sahilde toplanan grup, denizdeki atıkları işaret ederek duruma tepki gösterdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler sahilde temizlik çalışması yaptı.

Heybeliada Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş, çevre duyarlılığı çağrısıyla sona erdi. Öğrenciler, "Onun için savaş, duyarlı ol!" sözleriyle vatandaşları çevreyi korumaya davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Heybeliada Öğrencilerinden Çevre Yürüyüşü - Son Dakika

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