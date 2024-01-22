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Hindistan'da Babri Camisi'nin yerine tapınak açıldı - Son Dakika
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Hindistan'da Babri Camisi'nin yerine tapınak açıldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 32 yıl önce yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen tapınak törenle açıldı. Açılış törenine binlerce kişi katıldı.

Hindistan\'da Babri Camisi\'nin yerine tapınak açıldı
22.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:19
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 32 yıl öce Hindular tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen tapınak törenle açıldı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ayodhya kentinde 32 yıl önce yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen tapınak törenle açıldı. Tartışmaların odağındaki Hindu tanrısı Ram'a adanan tapınağın açılışını Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptı. Açılış törenine aralarında siyasetçi ve oyuncuların da bulunduğu binlerce kişi katıldı. Törene geleneksel kıyafetleriyle katılan Modi, 1992 yılında Hindular tarafından yıkılan tarihi caminin yerine tapınak inşa edilmesini "yeni dönemin" başlangıcı olarak yorumladı. Modi etkinlikten sonra yaptığı açıklamada ise, "Bugün tarihe geçecek. Bu tarihi vesileyle vatandaşlarımız tebrik etmek istiyorum" dedi.

Caminin yıkılması 2 bin kişinin hayatını kaybettiği ayaklanmaların başlamasına neden olmuştu.

Muhalefetten suçlama

Muhalefet, Modi'yi açılışı siyasi malzeme olarak kullanmakla suçladı. Mualafet, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) önümüzdeki birkaç ay içinde yapılması beklenen genel seçimlerde nüfusun yüzde 80'inin Hindu olduğu bir ülkede tapınak açarak oy isteyeceğini savunuyor.

217 milyon dolara mal olan ve bağışlarla inşa edilen 3 katlı tapınağın yalnızca ilk katı açıldı. Diğer katlarının yıl sonuna kadar açılması bekleniyor.

Aşırıcılık yanlısı Hindular'ın 1992 yılında yıkılan Babri Camisi'nin bulunduğu alana tapınak yapılması fikri, Hindular ile Müslümanlar arasında anlaşmazlıklara neden olmuştu. Hindistan'daki Yüksek Mahkeme, caminin yıkılmasının ardından başlayan davada 2019 yılında tartışmalı bölgenin Hindulara ait olduğu yönünde karar verdi. Müslümanlara ise cami için şehrin dışında bir arsa verilse de henüz bir cami inşa edilmedi. - UTTAR PRADES

Kaynak: İHA
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