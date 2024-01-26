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Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı Kadın Askerlerle Kutlandı - Son Dakika
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Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı Kadın Askerlerle Kutlandı

Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 75. yıl dönümü, başkent Yeni Delhi'de kadın askerlerin öncülüğündeki askeri geçit töreni ve çeşitli gösterilerle kutlandı.

Hindistan\'da Cumhuriyet Bayramı Kadın Askerlerle Kutlandı
26.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:17
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Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 75. yıl dönümü, başkent Yeni Delhi'de kadın askerlerin öncülüğündeki askeri geçit töreni ve çeşitli gösterilerle kutlandı.

Hindistan, 75. Cumhuriyet Bayramı'nı renkli tören ve etkinliklerle kutluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onur konuğu olarak katıldığı askeri geçit töreni kadın askerlerin öncülüğünde gerçekleştirildi.

Tören, 100 kadın sanatçının Hint müzik enstrümanlarıyla gerçekleştirdiği gösteriyle başladı. Törende ilk kez tamamı kadınlardan oluşan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri birliği yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren törende ayrıca ilk kez Fransa ordusuna bağlı bir birlik ve bando takımı da yer aldı. Yaklaşık bin 500 kadın dansçının gerçekleştirdiği yerel dans gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Zırhlı araçların, füze rampalarının sergilendiği törende Hindistan Hava Kuvvetleri, Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Rafale savaş uçağı ile birlikte gösteri gerçekleştirdi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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