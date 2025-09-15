Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde İnceleme

Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü\'nde İnceleme
15.09.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çiftçi, Hınıs'taki antik Höyük'te arkeolojik kazıları inceledi ve Karaz Kültürü izlerini buldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, geçmişi günümüzden 5 bin yıl öncesine uzanan Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.

Hınıs ilçesinin 8 kilometre kuzeydoğusunda yer alan kadim Höyük'te, Kazı Başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı ve altı farklı üniversiteden 21 ekip üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Milattan önce 3. binyıla tarihlenen Karaz Kültürü'ne ait izler tespit edildi. Yaklaşık 4 bin yıl öncesine uzanan yayla kültürüne ait arkeolojik bulguların izlerine ulaşılmaya başlandı. Ritüel alanı, Kale, Güney Yamaç ve Karşı Yamaç birimlerinden oluşan Höyük'ün, Kale kesiminde Urartu medeniyetine ait bir yerleşim bulunduğu belirtildi.

Höyük'ün yamaç kesiminde yer alan ve "Yazılı Kaya" olarak adlandırılan; üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan, 5 bin yıl önce kentin kapısına koruyucu olarak dikildiği düşünülen kaya hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, bölgede incelemelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Çiftçi, Kültür Sanat, İnceleme, erzurum, Kültür, Yerel, Yaşam, Hınıs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 09:29:30. #7.12#
SON DAKİKA: Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.