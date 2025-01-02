Erzurum 'un Hınıs ilçesinde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Selim Doğan'ın konuşmacı olarak katıldığı Hınıs kültürünü ve Hınıs folkloruna genel bakış adlı konferans programı düzenlendi.
Konferans içeriğinde Hınıs tarihi, kültürü ve yöresel oyun kıyafetleri gösterildi katılımcılara anlatıldı.
Programa Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan, Hınıs Adalet Komisyonu Başkanı Mine cebeci, Hınıs Meslek Yüksek Okulu Müdürü Fatih Kançınar ve okul yönetimi ve Atatürk üniversitesi Hınıs Meslek Yüksek Okulu öğrencileri katıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Hınıs'ta Kültür ve Folklor Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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