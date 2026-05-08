Hiranur Aygar Cinayeti: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hiranur Aygar Cinayeti: Müebbet Hapis Cezası

08.05.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Hiranur Aygar'ı öldüren Hüseyin Arda Ş.'ye müebbet ceza verildi, diğer iki sanık tahliye oldu.

(MERSİN) - Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ı öldürmekle suçlanan Hüseyin Arda Ş.'ye müebbet hapis cezasını çarptırıldı. Cinayet sırasında araçta olan 2 sanığa "delilleri saklama" suçundan 4 ay hapis cezası verildi ve tahliye edildi. Avukat Derya Demir, kararı kabul etmeyeceklerini ve itiraz edeceklerini ifade etti.

Mersin'de, arkadaşlarının aracında ruhsatsız ateşli silahla vurularak hayatını kaybeden Hiranur Aygar'ın (16) ölümüyle ilgili davanın karar duruşması Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, sanık Hüseyin Arda Ş.'yi (19) çocuğu olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayet sırasında araçta bulunan Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 ay hapis cezası aldı; hükmün açıklaması geri bırakıldı. İki sanık da tahliye edildi.

Duruşmaya, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir ve baro üyesi avukatların yanı sıra, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Mersin Kadın Dayanışma Komitesi gönüllü Avukatı Derya Demir, dernek temsilcileri, Kadın Dayanışma Komitesi, Hiranur'un ailesi ve arkadaşları katıldı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Mersin Kadın Dayanışma Komitesi gönüllü Avukatı Derya Demir, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"8 Aylık mücadelenin son günü ama aslında başka bir mücadelenin başlangıcı. Bugün maalesef vicdanları rahatlatan, adaletin yerini bulduğunu söyleyeceğimiz bir karar alamadık. Sanık Hüseyin, olası kasttan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 2 sanıkda suç delillerini gizleme suçundan sadece 4 aylık ceza aldı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması nedeniyle bugün tahliye edilecekler. Karar sadece basit bir ceza mahkemesi kararı değil, çocuklarını koruyamayan, bu ülkenin adaletinin temelden sarsıldığının da ilanıdır aslında. Ruhsatsız silahların bakkaldan ekmek gibi alındığı bir ülkede çocuklarını koruyamayan bir düzene karşı isyan için bir araya geldik. Elbette bu karara itiraz edeceğiz. Bu kararı kabul etmeyeceğiz. Çocukların korunması için ve ölmemesi için mücadeleye devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz."

"KARAR TATMİN ETMEDİ"

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, "Maalesef bugün verilen karar, öncelikle adalet ve hukukun üstünlüğü yönünden bizleri tatmin etmedi. Vicdanları da rahatlatmadı. Biz, çocuklarımızın ölmemesi için kadına yönelik şiddetin son bulması için hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Dosyanın hem İstinaf hem de Yargıtay aşamasında takipçisi olacağız ve adaletin tesisi için Mersin Barosu avukatları olarak gereğini yerine getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cinayet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hiranur Aygar Cinayeti: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:17:20. #7.12#
SON DAKİKA: Hiranur Aygar Cinayeti: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.