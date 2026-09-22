Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gazze için dua edip uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gazze için dua edip uçurtma uçurdu

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Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gazze için dua edip uçurtma uçurdu
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Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencileri, Gazze'deki çocuklara dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte uçurtma uçurdu. Öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybeden ve zor şartlarda yaşayan çocukları andı, dua etti ve barış ile kardeşlik mesajı verdi.

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencileri, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gazze'de yaşananlara yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri kapsamında Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesinde anlamlı bir program gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla düzenlenen etkinlikte, 5. sınıf öğrencileri barış, kardeşlik, merhamet ve insanlık değerlerine dikkat çekti.

İngilizce Öğretmeni Hatice Hancı'nın eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybeden ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren çocukları andı. Öğrenciler, Gazze'deki çocukların özgür ve güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için dua etti.

Etkinlikte uçurtmalar gökyüzüne bırakılırken, öğrenciler barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Kaynak: İHA
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