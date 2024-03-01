Hisarcık Belediyesi İşçilerine Ekstra Enflasyon Farkı Verildi

Ünlü oyuncu Berna Laçin acil olarak ameliyata alınacak: Yürümem dahi yasaklandı

Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.