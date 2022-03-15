Hisarcık heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret - Son Dakika
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Hisarcık heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret

15.03.2022 10:05
Hisarcık heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret

AK Parti Milletvekili İshak Gazel, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Yüksek Okul Müdürü Burak Kavaslar'dan oluşan heyet Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili İshak Gazel, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Yüksek Okul Müdürü Burak Kavaslar'dan oluşan heyet Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Hisarcık Meslek Yüksek Okulumuz (MYO) için hazırladığımız projelerle ilgili planlama yapmak üzere, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'ı, Milletvekilimiz İshak Gazel ve Yüksekokul Müdürümüz Burak Kavaslar ile birlikte ziyaret ettik. Yüksek Okulumuza gereken her türlü desteği vereceklerini belirten Rektörümüze ilgi ve alakalarından dolayı, ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hisarcık heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret - Son Dakika


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