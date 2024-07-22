Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilk kadın Şube Müdürü atandı

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Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarihinde atanan ilk kadın Şube Müdürü Şeyda Bulut göreve başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme sınavında başarı göstererek Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Şeyda Bulut Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Şube Bulut, ardından Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü "Eğitim Yönetimi" alanında yüksek lisans yaptı. 2006 yılından itibaren sırasıyla Muş, Diyarbakır ve Bursa'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenliği, 2014 yılından itibaren de müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak çeşitli okullarda görev yaptı. Bulut, Bursa'nın Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Biriminde ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Biriminde Koordinatör olarak görev aldı. - KÜTAHYA