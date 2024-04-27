Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde iş yeri denetimleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde iş yeri denetimleri gerçekleştirildi

Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde iş yeri denetimleri gerçekleştirildi

Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi, MESEM programı kapsamında 29 iş yerini uzmanlar tarafından denetledi. Denetimlerde risk analizleri yapıldı ve iş yerlerindeki aksaklıklar giderilmeye çalışıldı.

27.04.2024 18:17
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Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesince MESEM programı çerçevesindeki 29 iş yeri uzmanlar tarafından denetlendi.

İşyeri denetimlerinde, risk analizleri çıkarıldı, iş yerlerinde görülen aksaklıkların giderilmesi yönünde tavsiyeler verilerek, çalışanların ve özellikle de çırakların daha güvenli bir ortamda eğitim, öğretimlerini tamamlamaları yönünde çalışmalar yapıldı.

Okul Müdür Yardımcısı Cemil Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Milli Eğitim Bakanlığının 2 Şubat 2024 tarihli "Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı genelgesi doğrultusunda, çırak çalıştıran tüm iş yerlerimize İş Güvenliği Uzmanı ile anlaşma şartı getirilmişti. Bu çerçevede Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası önderliğinde, iş güvenliği firması ile iş yeri temsilcilerimizle yapılan toplantıda anlaşmaya varılmıştı. Akabinde iş yeri hekimi tüm öğrencilerimizin muayenelerini yapmış, firmanın İş Güvenliği Uzmanları Süleyman Duman ve Enes Çağlar tarafından öğrencilerimize eğitimleri verilmişti. İş Güvenliği Uzmanlarımız ve Koordinatör Öğretmenlerimiz eşliğinde tüm iş yerleri ziyaret ederek her iş yerinin ayrı ayrı risk analizlerini çıkardık, iş yeri temsilcileriyle sözleşmelerini imzalattık, görülen aksaklıkların en az bir ay içinde düzeltilmesi hususunda uyarılarda bulunuldu" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde iş yeri denetimleri gerçekleştirildi - Son Dakika


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