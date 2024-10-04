Hisarcık Şehitler Mahallesi\'nde gözleme hayrı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla hayır gözlemesi yapılarak halka dağıtıldı.

Şehitler Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen gözleme hayrı, sabah erken saatlerden itibaren Seydi Resul Türbesi önünde başladı. Hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan yapılan gözlemeler, kurulan saclarda kadınlar tarafından imece usulü pişirerek ilçe halkına dağıtıldı. Ayrıca gözlemeler Cuma namazı sonrası cami cemaatinin alması için ilçe merkezindeki tüm cami girişlerine bırakıldı.

Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, güz dönemi gözleme hayrına katkıda bulunan hayırseverlere ve özverili çalışmalarından dolayı mahalle kadınlarına teşekkür etti. - KÜTAHYA