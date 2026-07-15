Hisarcık\'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla ilçe merkezi ile köylerde bulunan şehit mezarları ziyaret edildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ın katıldığı programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık da iştirak etti.

Ziyaretlerde İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından dualar edilerek aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Protokol üyeleri şehit kabirlerine gül bıraktı.

Programda açıklamalarda bulunan Kaymakam Erkan Atam, milletin bağımsızlığı, devletin bekası ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri dualarla yad ettiklerini belirtti.

Atam, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkarak birlik ve beraberliğimizi korumaya, milli irademize ve devletimize kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA