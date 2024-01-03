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Hisarcık'ta Evlenen Çift Sayısında Azalma - Son Dakika
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Hisarcık'ta Evlenen Çift Sayısında Azalma

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2023 yılında bir önceki yıla oranla evlenen çift sayısında azalma görüldü. Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse, altın fiyatlarındaki artışların genç çiftlerin evlenme kararını etkilediğini belirtti. 2022 yılında 63 çiftin nikahı kıyılan ilçede, geçen yıl ise bu sayı 55'e düştü.

Hisarcık\'ta Evlenen Çift Sayısında Azalma
03.01.2024 - 08:55,
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2023 yılında bir önceki yıla oranla evlenen çift sayısında azalma görüldüğü bildirildi.

Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse yaptığı açıklamada, " Evlenecek olan genç çiftlerin korkulu rüyası haline gelen altın fiyatlarındaki artışlar sürerken, ilçe merkezinde belediyemizce 2022 yılında 63 çiftin nikahı kıyıldı. Geçen yıl ise 55 çiftin nikahını kıydık" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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