Hisarcık\'ta Evlenen Çift Sayısında Azalma

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2023 yılında bir önceki yıla oranla evlenen çift sayısında azalma görüldüğü bildirildi.

Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse yaptığı açıklamada, " Evlenecek olan genç çiftlerin korkulu rüyası haline gelen altın fiyatlarındaki artışlar sürerken, ilçe merkezinde belediyemizce 2022 yılında 63 çiftin nikahı kıyıldı. Geçen yıl ise 55 çiftin nikahını kıydık" dedi. - KÜTAHYA