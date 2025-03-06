Hisarcık\'ta gönüllü öğretmenlerin ördüğü bereler Ağrı\'daki minik öğrencileri ısıtacak

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda yürütülen "Mutlu Bereler, Mutlu Çocuklar" isimli proje çerçevesinde gönüllü kadın öğretmenlerinin ördükleri berelerin Ağrı Şehit Polis Yalçın Demir Anaokuluna gönderildi.

Cumhuriyet İlkokulunda hayata geçirilen "Mutlu Bereler, Mutlu Çocuklar" isimli projeye okulda görev yapan tüm kadın öğretmenlerin destek verdiğini söyleyen Sınıf Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen, "Öğretmen arkadaşlarımızın katkılarıyla 1 hafta içerisinde ördüğümüz 22 mutlu bereyi Ağrı Şehit Polis Yalçın Demir Anaokuluna gönderdik. Güle güle kullanılsınlar. Bu projede bizleri destekleyen okul idaresine ve gönüllü öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde daha farklı projeleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz" dedi. - KÜTAHYA