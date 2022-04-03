Hisarcık'ta iftar çadırı iki yıl aradan sonra tekrar kuruldu - Son Dakika
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Hisarcık'ta iftar çadırı iki yıl aradan sonra tekrar kuruldu

03.04.2022 11:50
Hisarcık'ta iftar çadırı iki yıl aradan sonra tekrar kuruldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pandemi dolayısıyla ara verilen belediyenin iftar çadırı uygulamasına iki yıl aradan sonra tekrar başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pandemi dolayısıyla ara verilen belediyenin iftar çadırı uygulamasına iki yıl aradan sonra tekrar başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ramazanın ilk günü Kapalı Pazar yerinde kurulan iftar çadırında kazanların başına geçip yemek dağıttı.

Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği iftar çadırı uygulamasını iki yıl aradan sonra tekrar başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Ramazan paylaşmanın, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay. Ramazan sayesinde toplumun ayrı ayrı kesimlerinden bir araya gelen insanlar, birlik ve beraberlik ruhunu oluşturmaktadırlar. Ramazan ayı boyunca devam edecek iftar çadırı uygulamasının yanı sıra ilçede yemek yapamayacak kadar yaşlı, hasta ve kimsesiz 55 kişinin evlerine belediye ekiplerimiz tarafından 4 çeşit iftar yemeği götürüldü" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta iftar çadırı iki yıl aradan sonra tekrar kuruldu

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Fatih Çalışkan, Hisarcık, Ramazan, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hisarcık'ta iftar çadırı iki yıl aradan sonra tekrar kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisarcık'ta iftar çadırı iki yıl aradan sonra tekrar kuruldu - Son Dakika
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