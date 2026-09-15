Hisarcık\'ta Sosyal Yardım Toplantısı Kaymakam Atam Başkanlığında Yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım ve destek çalışmaları Kaymakam Erkan Atam başkanlığında değerlendirildi.

Hisarcık'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı, Kaymakam Erkan Atam'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal desteklerden etkin ve adil şekilde yararlandırılması konusu ele alındı. Mevcut yardım ve destek çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yürütülebilecek yeni çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Yetkililer, sosyal yardım çalışmalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve desteklerin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.