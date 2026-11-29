Hisarcık ve Emet'ten umreye giden 30 kişilik kafile dualarla yola çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hisarcık Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından 30 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara doğru yola çıktı. Emet Merkez Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz'in rehberlik ettiği kafile, dua ve salavatlar eşliğinde yakınlarıyla vedalaştı.
Umre ibadetini yerine getirmek için Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden yola çıkan 30 kişilik kafile, dualar ve salavatlarla uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini gerçekleştirecek kafile için Hisarcık Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Emet Merkez Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz'in rehberliğinde kutsal topraklara gidecek grup için uğurlama programında Sanayi Camii İmam Hatibi Mustafa Şengül dua etti. Duanın ardından umre yolcuları yakınlarıyla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı törende kafile, telbiye ve salavatlar eşliğinde kutsal topraklara doğru yola çıktı.
Kaynak: İHA
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