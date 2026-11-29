Umre ibadetini yerine getirmek için Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden yola çıkan 30 kişilik kafile, dualar ve salavatlarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini gerçekleştirecek kafile için Hisarcık Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Emet Merkez Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz'in rehberliğinde kutsal topraklara gidecek grup için uğurlama programında Sanayi Camii İmam Hatibi Mustafa Şengül dua etti. Duanın ardından umre yolcuları yakınlarıyla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı törende kafile, telbiye ve salavatlar eşliğinde kutsal topraklara doğru yola çıktı.