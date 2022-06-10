Hisarcıklı kadınların hayır geleneğini

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlar tarafından her yıl geleneksel olarak Seydi Resul Türbesi için hayır amaçlı gözleme yapılarak halka dağıtılıyor.

Şehitler Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen geleneksel Ahi Beyi Seydi Resul Türbesi için gözleme hayrı sabah erken saatlerden itibaren Şehitler Mahallesi Seydi Resul Türbesi önünde başlayıp gün boyu devam ediyor. Bu süre zarfında hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan yapılan gözlemeler kurulan saclarda kadınlar tarafından imece usulü pişirilerek ilçe halkına dağıtılıyor. Ayrıca gözlemeler cami cemaatinin alması için ilçe merkezindeki tüm cami girişlerine bırakılıyor

Gözleme yapan kadınları ziyaret ederek yaptıkları gözleme hayrından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan ile birlikte sacın başına geçerek bir süre gözleme pişirdi.

Şehitler Mahallesi'nde bulunan Seydi Resul Türbesi için hayır gözlemesi geleneğinin yıllardan beri devam ettirildiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " İlçemizde çok eski dönemlerde kurulan Seydi Resul Tekkesi o zamanlar ihtiyaç sahibi yerlilere ve yolculara hizmet sağlarlar, bölgede yaşayan muhtaç insanlarla, bir şekilde bölgeye yolu düşenlerin yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılarlarmış. O günden bu güne bu güzel gelenek kadınlarımız tarafından ilçemizde devam ettirmektedirler. Bu organizasyona emeği geçen Mahalle Muhtarımız Mehmet Özkan'a, sabah erken saatlerden itibaren büyük bir özveriyle gözleme yapan kadınlarımıza ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hayrımızı kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA