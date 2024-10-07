Hisarcıklıoğlu Aydın'da Tarım Projelerini İnceledi - Son Dakika
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Hisarcıklıoğlu Aydın'da Tarım Projelerini İnceledi

Hisarcıklıoğlu Aydın\'da Tarım Projelerini İnceledi

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın'da lisanslı depoculuk projelerini ziyaret etti.

07.10.2024 11:58
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret kapsamında Aydın'a geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Aydın ziyaretinde, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyeleri Ahmet Şenel, Adem Türkmen ve Mehmet Akkan hazır bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Odası'nın 50. yıl etkinliklerine katılımları ve Söke Ticaret Borsası ziyaretlerinin ardından, Aydın Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Borsası ve Söke Ticaret Borsası ortaklığı ile kurulan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'yi ziyaret etti.

Pamuğun uygun şartlarda depolanması ve saklanması ile pamuk sektörü için önemli yatırımlardan olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi veren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, lisanslı depoculuğun bölge ekonomisine katkılarından söz etti. Çondur, özellikle tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmenin, üreticilerin ürünlerini emniyetli ve sağlıklı şartlarda saklamalarına imkan tanımanın bölgesel kalkınmada önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu modelin, bölgedeki üreticilere büyük avantajlar sunduğunu belirten Çondur, lisanslı depoculuk sistemi sayesinde ürünlerin fiyat dalgalanmalarına karşı korunmasının ve çiftçilerin gelir istikrarının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise bu önemli projeyi yerinde inceleyerek, lisanslı depoculuğun bölgedeki tarımsal üretim ve ticarete sağladığı katkıların altını çizdi. Lisanslı depoculuk sistemi sayesinde tarım ürünlerinin daha uzun süre kaliteli şartlarda muhafaza edilmesinin ve ticaret hacminin artırılmasının önemli bir kazanç olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu tarz projelerin diğer bölgeler için de örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bölgesel kalkınma ve tarım ürünlerinin değerinin korunması adına bu gibi projelerin hem üreticilere hem de tüketicilere fayda sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin hayata geçirilmesindeki özverili çalışmalarından dolayı Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası yönetimi ile emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcıklıoğlu Aydın'da Tarım Projelerini İnceledi - Son Dakika

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