Hitit Üniversitesi\'nde mezuniyet coşkusu

Hitit Üniversitesi'nde öğrenciler kep atarak mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Hitit Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Çorum Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Fakülte ve yüksekokullardan mezun olan öğrenciler, eğitim gördükleri alanlara göre kendileri için ayrılan bölümlerde yerlerini aldı. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği törende duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı. Program kapsamında, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayarak fakültelerinde dereceye giren öğrenciler ile fakülte birincilerine başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Büyük bir heyecanla mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, törenin sonunda hep birlikte geri sayım yaparak keplerini havaya fırlattı. Gökyüzünü kaplayan keplerle birlikte öğrenciler, mezuniyet coşkusunu dorukta yaşadı. Düzenlenen mezuniyet törenine, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"4 bin 300'ü aşkın mezunumuzu geleceğe uygun buluyoruz"

Hitit Üniversitesi'nin Çorum için önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Vali Çalgan, "Bugün bin 660 lisans ve 2 bin 600 ön lisans öğrencisi olmak üzere toplamda 4 bin 300'ü aşkın mezunumuzu geleceğe uygun buluyoruz. Sevgili gençler, mezuniyetiniz hayırlı olsun. Hitit Üniversitesi 20 yıllık geçmişi boyunca yalnızca biz bir yüksek öğretim kurumu değil aynı zamanda şehrimize, şehrimizin kültürüne, sosyal hayatına, ekonomik gelişimine katkı sağlayan önemli bir değer olmuştur " dedi.

"Bu gençler bugün yüksek azim ve kararlılıkla akademik derecelerini hak ederek mezunlarımız olmuşlardır"

Törende konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, "Üniversite hayatına başladığı günden bu yana hedefini her zaman yükseklerde tutan bu gençler bugün yüksek azim ve kararlılıkla akademik derecelerini hak ederek mezunlarımız olmuşlardır ve onların başarılarını kutlamak, bu gurura hep birlikte ortak olmak için buradayız. Kıymetli akademisyenlerimiz, idari personelimiz, sevgili öğrencilerimizle birlikte çalıştık, birlikte ürettik ve birlikte başardık. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. bugün sizler için bir son değil. Yeni bir başlangıçın ilk adımı. Büyük bir emek sabır ve kararlılıkla tamamladığınız eğitim hayatınız artık bugün ayrı bir evreyle sizleri hayatla buluşturacak" diye konuştu. - ÇORUM