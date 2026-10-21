Hitit Üniversitesi'nde binlerce öğrenci oyun ve müzikle yeni döneme merhaba dedi

Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen "Hitit'e Hoş Geldin Şenliği'26"nde bir araya gelen binlerce öğrenci, yeni eğitim-öğretim dönemini coşkuyla karşıladı.

Hitit Üniversitesi tarafından yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla "Hitit'e Hoş Geldin Şenliği'26" düzenlendi. Kuzey Kampüsü Yeşil Meydan'da gerçekleştiriliyor. Yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte öğrencileri interaktif oyunlar, sportif yarışmalar, müzik performansları ve çeşitli ikramlarla neşeli dakikalar geçirdi. Program kapsamında meydanda kurulan stantlarda öğrenci kulüplerinin tanıtımları gerçekleştirildi. Alan genelinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler satranç, bilek güreşi, "jenga", "dart", "çuval" ve "hulahop" yarışmaları ile "kanca-halka" gibi interaktif oyunlara katılarak mücadele etti. Ayrıca Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Siber ve Toplum Destekli Polis ekipleri, Gençlik Merkezleri gibi diğer kurum ve kuruluşlar da stant açarak öğrencileri bilgilendirdi. Akşam saatlerine kadar devam edecek olan aktivitelerin ardından "SSD Music" canlı performansı ve karaoke etkinlikleri düzenlendi. Sahne programları kapsamında Ali Somun sahne alarak sevilen şarkılarıyla öğrencilerle bir araya gelecek. Şenlik coşkusu, DJ Doğukan'ın performanslarıyla akşam saatlerine kadar devam edecek.