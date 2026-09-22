Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinde 139 öğrenci beyaz önlük giyme töreninde buluştu

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinde bu yıl eğitim görmeye başlayan 139 öğrenci, mesleğin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek hekimlik andını okudu.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinde bu yıl eğitim görmeye başlayan 139 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Hitit Üniversitesi İkbalkent Kampüsünde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, beyaz önlüğün hekimlik mesleğinin taşıdığı sorumlulukların simgesi olduğuna dikkati çekti.

Öğrencilere hekimliğin yalnızca bilgi ve beceriye dayalı bir meslek olmadığını hatırlatan Yağan, "İyi bir hekim sadece bilgili bir hekim değildir. İyi bir hekim, iyi bir iletişimcidir, iyi bir dinleyendir. Tevazu ve merhamet sahibidir. Hekimliğin bu insani ve etik boyutu, hangi çağda ve hangi teknolojik ilerleme içinde olursak olalım mesleğimizin değişmeyen özüdür. Tarafsızlığın, sadeliğin, temizliğin ve güvenin simgesi olan bu beyaz önlük size bunu hep hatırlatsın" dedi.

Törenin Hitit uygarlığının başkentinde gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Yağan, Hititlerin binlerce yıl önce oluşturduğu sistematik kayıt kültürüne değindi. Hattuşa'da bulunan kil tabletlerin geçmişten günümüze önemli bilgiler aktardığını belirten Yağan, "Medeniyet dediğimiz şey yalnızca bilgi üretmek değildir bilgiyi düzenleyebilmek, paylaşabilmek ve sonraki kuşaklara aktarabilmektir. Biz de fakülte olarak bu bilince sahibiz" ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinde 900'ü aşkın öğrenci, 120 öğretim üyesi ve çok sayıda öğretim elemanı bulunduğunu kaydeden Yağan, öğrencilere seslenerek, "Sevgili öğrencilerimiz, Burada geçireceğiniz yıllarda amacımız, sizlere iyi bir tıp eğitimi vermek ve hekimlik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. Bunun yanında insan hayatına saygı duyan, etik değerlere bağlı ve toplumun sağlık sorunlarını önemseyen hekimler olarak yetişmenizi istiyoruz. Fakültemizde eğitim alırken bilimsel düşüncenin ve araştırmanın önemini göreceksiniz. Kliniklerde hastalarla karşılaştığınızda sağlık hizmetinin sorumluluğunu daha yakından tanıyacaksınız. Bütün bunlar sizi hekimliğe hazırlayan eğitimin parçaları olacak. Biz de bu süreçte sizlere rehberlik etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Törende konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ise beyaz önlüğün hekimliğe atılan ilk adım olduğunu ifade ederek, "Beyaz önlük, hekimliğin ilk adımı ama beraberinde de sorumluluklar getiriyor. Sizler bu beyaz önlükle beraber hem bilgi ve birikiminizi hem vicdanınızı ve aynı zamanda da en kıymetli varlık olan insan hayatına dokunabilmek ve onları yaşatabilmek adına çıktığınız bu yolculuğun ilk adımını atıyorsunuz. Bu kıymetli günde; bu törenimizin sizler için bir başarıya yeni bir başlangıç olmasını ve değerli hocalarımızın vereceği bilgilerle iyi bir eğitim hayatı geçirmenizi diliyorum" dedi.

Törene Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, fakülte yönetimi ve öğretim elemanları ile öğrencilerin aileleri ve yakınları katıldı.