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Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış - Son Dakika

Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış

08.02.2022 19:28

- Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış Bitlis'te çetin geçen kış mevsiminde dağların bir tarafı yoğun karla kaplanırken diğer tarafının güneşli olması ilginç görüntüler oluşturdu.

- Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış

BİTLİS - Bitlis'te çetin geçen kış mevsiminde dağların bir tarafı yoğun karla kaplanırken diğer tarafının güneşli olması ilginç görüntüler oluşturdu.

Ülkenin dört bir yanında kar yağışı etkili olurken, Bitlis şehir merkezine 23 kilometre uzaklıktaki bin 654 metrelik rakıma sahip Yolalan beldesinde bulunan sıralı dağların bir tarafının güneşli görüntülenmesi bahar aylarını aratmazken diğer tarafının sisin etkisi altında karla kaplı olması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Etkileyici görüntülerin oluşturduğu dağlar drone ile havadan görüntülenirken, bu görüntüler görsel şölen oluşturdu.

Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış
Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış
Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış

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Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış - Son Dakika
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