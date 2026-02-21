Hızır Lokması etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Hızır Lokması etkinliği düzenlendi

Hızır Lokması etkinliği düzenlendi
21.02.2026 14:44  Güncelleme: 14:45
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde her yıl yapılan Hızır Orucu etkinliği, Gümeli Beldesi'nde gerçekleştirilen cem ve lokma ikramıyla sona erdi. Dernek Başkanı Şenol Bozkurt'un öncülüğünde düzenlenen etkinlikte birlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde her yıl Şubat ayının üçüncü haftasında tutulan yedi günlük Hızır Orucunun tamamlanmasının ardından, Gümeli Beldesi Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nde Hızır Lokması ve Cem etkinliği düzenlendi.

Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yere sahip olan Hızır Orucu dolayısıyla Dernek Başkanı Şenol Bozkurt öncülüğünde Cem Evi'nde gerçekleştirilen programda birlik, kardeşlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Program hakkında bilgi veren Başkan Bozkurt, Hızır ayının bölge halkı için manevi açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, "14-20 Şubat tarihleri arasında bölgemizdeki canlarımızla bir araya gelerek oruçlarımızı tuttuk ve cemlerimize katıldık. Gümeli beldemizin dört mahallesi ile Ereğli'deki üç muhtarlığımızdan vatandaşlarımızın katılımıyla lokmalarımızı paylaştık. Kurbanımızı birlikte kesip cemlerimizi birlikte yaptık. Gün boyunca aşlarımız verildi. Dedelerimiz tarafından şeriat, tarikat ve hakikat makamı üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Semahlarımızla birlikte Hızır Cemimizi tamamladık. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Etkinlikte, Semah Hocası Müjdat Türkyılmaz öncülüğünde semah gösterileri gerçekleştirildi. Zakir Armağan Bozkurt tarafından okunan deyişlerin ardından, Dede Murat Şen Hızır lokmasının İslam'daki yeri ve önemine değinerek birlik ve beraberlik mesajları verdi, dualar edildi.

Barış, kardeşlik ve yardımlaşmanın simgesi olan Hızır ayının son gününde pişirilen lokmalar davetlilere ikram edildi. Düzenlenen programa Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Hızır orucu, Zonguldak, Bozkurt, Gümeli, Alaplı, Kültür, Yerel, Son Dakika

Hızır Lokması etkinliği düzenlendi

