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Hizmet İş Demirci'de toplu sözleşmeyi imzaladı - Son Dakika

Hizmet İş Demirci'de toplu sözleşmeyi imzaladı

29.09.2021 14:35
Hizmet İş Demirci'de toplu sözleşmeyi imzaladı, System.String[]

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı ile Demirci Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre ücret zamlarında yüzde 25 artış sağlandı.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı ile Demirci Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre ücret zamlarında yüzde 25 artış sağlandı.

Hizmet İş Sendikası ile Demirci Belediyesi arasında toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlanarak imza altına alındı. Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, imzalanan toplu iş sözleşmesinin 1 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere iki yıl süreli imzalandığını belirterek, Demirci Belediyesi'nde çalışan üyelerin sosyal yardımlarında ve ücret zamlarında ortalama yüzde 25 oranın da artış sağlandığını söyledi.

Toplu iş sözleşmesinde Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü ve Yazı İşleri Müdürü Halis Aydın tarafından imzalandı. İmza töreninde ayrıca işyeri temsilcisi Hüseyin Varol da hazır bulundu. - MANİSA

Hizmet İş Demirci'de toplu sözleşmeyi imzaladı

Hizmet İş Sendikası, Demirci, Manisa, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hizmet İş Demirci'de toplu sözleşmeyi imzaladı - Son Dakika


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