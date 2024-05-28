Hizmet-İş Sendikası ile Tomarza Belediyesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Hizmet-İş Sendikası ile Tomarza Belediyesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Hizmet-İş Sendikası ile Tomarza Belediyesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Tomarza Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. Sözleşme ile kadrolu işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına zam yapılacak.

28.05.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Tomarza Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak, imza altına alındı.

Tomarza Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen törene, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Tomarza Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını ve imza altına alındığını söyleyerek şu şekilde devam etti, "Tomarza Belediyesinde çalışan kadrolu işçilerimiz için yapılan toplu iş sözleşmemizi imza altına aldık. Üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle devlet memurlarına gelen zam ve enflasyon farkı aynı gün ve aynı oranda yansıtılacaktır. Üyelerimize ve belediyemize hayırlı olsun. Başkanımızın Tomarza İlçemiz adına yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra üyelerimizin gönlüne dokunarak ücretlerde ve sosyal haklarda iyileştirmeler yapmasından dolayı hem kendilerine hem de toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında katkılarından dolayı başkan yardımcımız ile müdürlerimize teşekkür ediyorum " dedi.

İmza törenin de konuşan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'ta, "Yapılan bu zam Tomarza'mıza ve arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Anlayışımız gereği emeğin karşılığını zamanında verebilmektir. İlçemiz için yapılan yatırımların yanı sıra işçilerin alın teri kurumadan zamanın da almaları gerektiği anlayışla hareket ediyoruz. Sözleşmemiz ilçemize ve arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törende ayrıca, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkanına teşekkür ederek hediye verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizmet-İş Sendikası ile Tomarza Belediyesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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