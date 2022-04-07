Hizmete teşekkür - Son Dakika

Havza Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, mahallesinde yaptığı hizmetlerden dolayı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Havza Belediyesi tarafından Teni Mahalleye bağlı bazı sokaklarda devam eden yol bakım ve onarım çalışmalarını ziyaret eden Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin bir süre çalışmaları takip etti. Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin yol yapım ve onarım çalışmalarından, altyapı hizmetleri ve temizlik hizmetlerinde kadar birçok hizmetin mahalleye düzenli olarak sağlanmasından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Muhtar Şahin, muhtar olarak yürüttükleri hizmetlerde Havza Belediye Başkanı Özdemir'i her zaman yanlarında olup, desteğini esirgemediğini belirterek, "Sayın Başkanım ve ekibi hakikaten birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde berekete vesile olan, çok güzel işlere imza atıyorlar. Her zaman bizlerin yanımızda olan Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir ve emekleri ile mahallemize hizmet eden belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN