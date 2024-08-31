Hobi Amaçlı Ekilen Kabaklarla 500 Kilo Hasat Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hobi Amaçlı Ekilen Kabaklarla 500 Kilo Hasat Yapıldı

Hobi Amaçlı Ekilen Kabaklarla 500 Kilo Hasat Yapıldı

Osmaniye'de yaşayan Hacı İbrahim İslah, evinin bahçesine deneme amaçlı ekim yaptığı 10 adet kabak çekirdeğiyle 4 ayda 500 kilo kabak hasadı gerçekleştirdi. İslah, fazla miktardaki kabakları akrabalara ve dostlara hediye etmeyi planlıyor. İlerleyen yıllarda daha fazla alanda ekim yapmayı düşünen İslah, çiftçi arkadaşlarına da tohum verebileceğini belirtti.

31.08.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de evinin bahçesine deneme hobi amaçlı 10 adet kabak çekirdeği ekimi yapan Hacı İbrahim İslah(46) 4 ayda 500 kilo kabak hasadı yaptı.

Düziçi ilçesi Farsak köyünde sondaj işiyle uğraşan Hacı İbrahim İslah, bir yerden temin ettiği tevriz kabağı(bal) tohumunu hobi olarak evinin bahçesine ekimini yaptı. Hobi olarak ekimini yaptığı fidelerin çok hızlı büyüdüğünü gören İslah, 4-5 ayda yaklaşık 500 kilo kabak hasadı yaptı. Her biri 35-40 kilo olan kabakları tüketemeyeceğini belirten Hacı İbrahim İslah kabakları akrabalara ve dostlara hediye etmeyi planladığını söyledi.

Çevredeki vatandaşların da bal kabağının büyüklüğüne hayran kaldıklarını belirten Hacı İbrahim İslah, "Gördüğünüz kabakların Nisan ayında ekimini yaptım çok ekmedim 3-4 kök ektim. Yaklaşık 5-6 ay oldu ekimi yapalı ilerleyen zamanlarda ufak ufak olmaya başladı. Biz heralde bunlar böyle kalacak sandık böyle devasa bir şekilde büyüyeceğini tahmin etmedim. Maşallah birini tartım az önce 35 kilo geldi. Bu tevriz kabağı diyorlar halk arasında bunun tatlısı oluyor kabağı oluyor, çok uzun süre dayanabilen bir mahsul olduğu için kışın 6-7 ay dayanabiliyor. "diye konuştu.

-"Seneye daha fazla alanda ekim yapmayı planlıyorum"

İsteyen çiftçi arkadaşlara tohumundan verebileceğini söyleyen Hacı İbrahim İslah, " Bütün çiftçi arkadaşlara bu ürünü tavsiye derim isteyen olursa da tohumunu seve seve veririm. Bu sene ben bunu tüketemem eşe dostta isteyenlere ikramda bulunacağım. Seneye bunu 10 dönüm arazide değerlendirmeyi düşünüyorum. Çok masrafsız bir iş bir tohumu var hayvan gübresi çok suda istemiyor.10 dönüm arazide yaklaşık 250-300 ton verim alacağımı tahmin ediyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

osmaniye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hobi Amaçlı Ekilen Kabaklarla 500 Kilo Hasat Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
18:15 Türkiye’ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi İçeride yok yok Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi! İçeride yok yok
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
15:31 Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul’da Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da
15:30 İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza’da DJ kabininde dans ederken görüntülendi İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza'da DJ kabininde dans ederken görüntülendi
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 12:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Hobi Amaçlı Ekilen Kabaklarla 500 Kilo Hasat Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement