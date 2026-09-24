Hobisini mesleğe dönüştüren İlknur Gümüş, Düzce Akçakoca'da dükkan ve atölye açtı - Son Dakika
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Hobisini mesleğe dönüştüren İlknur Gümüş, Düzce Akçakoca'da dükkan ve atölye açtı

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Hobisini mesleğe dönüştüren İlknur Gümüş, Düzce Akçakoca\'da dükkan ve atölye açtı
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Takı tasarımına hobi olarak başlayan İlknur Gümüş, ürünleri evine sığmayınca Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dükkan ve atölye açtı. Yaklaşık bir yıldır Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'ndaki atölyesinde boncuk ve doğal taşlarla kadın ve erkeklere özgün takılar üretiyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hobi olarak başladığı takı tasarımını mesleğe dönüştüren İlknur Gümüş kendi işletmesini açtı.

Akçakoca ilçesinde takı tasarımına hobi olarak başlayan İlknur Gümüş, ürettiği takılar evine sığmayınca kendi dükkan ve atölyesini açtı. Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren Gümüş, farklı boncuk ve doğal taşları kullanarak kadın ve erkeklere yönelik özgün takılar tasarlıyor.

Takı tasarımına hobi olarak başladığını belirten Gümüş, zaman içerisinde çalışmalarının büyüdüğünü ve işi mesleğe dönüştürdüğünü söyledi. Ürünlerinin evine sığmaması üzerine kendisine bir çalışma alanı oluşturma kararı aldığını ifade eden Gümüş, bugün hem üretim yapıyor hem de ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Gümüş, mesleki sürecini şöyle anlattı:

"Bu işe hobi olarak başladım. Yaptıkça, keyif aldıkça, yaptıklarım evlere sığmayınca ufak bir yer edinmek istedim. Takı ve tasarım üzerine işler yapıyorum. Burada gördüğünüz her şeyi kendim yapıyorum."

Doğal taşlardan özgün tasarımlar

Takılarında farklı malzemeler kullanan Gümüş, tasarımlarını hem kadınlara hem de erkeklere yönelik hazırlıyor. Kum boncuk, doğal taş ve kristal boncuk gibi birçok farklı malzemeyle çalıştığını belirten Gümüş, her ürünün tasarımını kendisinin yaptığını söyledi.

Gümüş, "Burada kum boncuk, doğal taş boncuklar, kristal boncuklar gibi boncuğun her türlüsü ile takı tasarlayabiliyorum. Bazen hem erkek hem kadının kullandığı, bazen erkeklere yönelik, bazen de kadınlara ithafen tasarımlar yapıyorum" dedi.

"Yavaş yavaş büyüyoruz"

Dükkan ve atölyesini yaklaşık bir yıl önce açan Gümüş, öncesinde de yaklaşık 1,5 yıl boyunca takı tasarımıyla ilgilendiğini ifade etti. Ürünlerin tamamının kendi tasarımı olduğunu vurgulayan Gümüş, işini zaman içerisinde geliştirdiğini belirterek, "Tamamen bütün tasarımlar ve ürünler bana ait olduğu için yavaş yavaş büyüyoruz. Hem dükkanı hem de atölyeyi açalı 1 yıl oldu. Daha önce 1,5 yıl kadar da bu işlerle uğraştım" diye konuştu.

Takı tasarımının eğitimini aldı

Takı tasarımına başlamadan önce Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığını belirten Gümüş, temel tekniklerin öğrenilmesinin ardından tasarım sürecinin kişinin hayal gücüne bağlı olduğunu söyledi. Gümüş, "Halk Eğitim Merkezi'ne giderek bu işin eğitimini aldım. Teknik olarak bunu herkesin yapabileceğini söyleyebilirim. Zor bir işlem değil ama tekniği öğrendikten sonra geri kalanı sizin yapabileceğiniz tasarımlara kalıyor" ifadelerini kullandı.

Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'ndaki atölyesinde üretimlerini sürdüren Gümüş, hobisini mesleğe dönüştürerek kendi işinin sahibi olmanın yanı sıra el emeği ürünlerini de müşterileriyle buluşturuyor.

Kaynak: İHA
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