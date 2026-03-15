Hocaların Hocası Prof. Dr. Bolaman Hayatını Kaybetti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve tıp dünyasında 'hocaların hocası' olarak bilinen duayen hematolog Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman, hayatını kaybederken, Bolaman düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar boyunca akademik çalışmaları ve yetiştirdiği hekimlerle tıp dünyasına önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman'ın vefatı, meslektaşları ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Prof. Dr. Bolaman, hem akademik çalışmaları hem de hekimlik mesleğine verdiği emekle tanınan, ömrünü ilme ve insanlığa hizmet etmeye adamış bir bilim insanı olarak bilinirken, hekimliğin simge günlerinden biri olan 14 Mart Tıp Bayramı'nda vefat eden Bolaman'ın kaybı, sağlık camiasında ayrı bir hüzünle karşılandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı'nın kıymetli hocası, duayen bilim insanı Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman'ın vefatı bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Bilime, hekimliğe ve insanlığa adanmış bir ömrün sahibi olan kıymetli hocamıza Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere öğrencilerine, yakınlarına ve tüm tıp camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi'nde saat 11.30'da cenaze töreni düzenlendi. Üniversite protokolü, akademisyenler, hastaları ve öğrencilerinin katıldığı törenin ardından Bolaman'ın cenazesi, Aydın'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında duayen hekimin cenazesi İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN