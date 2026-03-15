Hocaların Hocası Prof. Dr. Bolaman Hayatını Kaybetti
15.03.2026 15:01
Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman, tıp dünyasının duayeni, vefat etti. Törenle uğurlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve tıp dünyasında 'hocaların hocası' olarak bilinen duayen hematolog Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman, hayatını kaybederken, Bolaman düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar boyunca akademik çalışmaları ve yetiştirdiği hekimlerle tıp dünyasına önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman'ın vefatı, meslektaşları ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Prof. Dr. Bolaman, hem akademik çalışmaları hem de hekimlik mesleğine verdiği emekle tanınan, ömrünü ilme ve insanlığa hizmet etmeye adamış bir bilim insanı olarak bilinirken, hekimliğin simge günlerinden biri olan 14 Mart Tıp Bayramı'nda vefat eden Bolaman'ın kaybı, sağlık camiasında ayrı bir hüzünle karşılandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı'nın kıymetli hocası, duayen bilim insanı Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman'ın vefatı bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Bilime, hekimliğe ve insanlığa adanmış bir ömrün sahibi olan kıymetli hocamıza Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere öğrencilerine, yakınlarına ve tüm tıp camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi'nde saat 11.30'da cenaze töreni düzenlendi. Üniversite protokolü, akademisyenler, hastaları ve öğrencilerinin katıldığı törenin ardından Bolaman'ın cenazesi, Aydın'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında duayen hekimin cenazesi İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

15:12
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
