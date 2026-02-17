Hocalı Şehitleri Iğdır'da Anıldı - Son Dakika
Hocalı Şehitleri Iğdır'da Anıldı

17.02.2026 10:14
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşta 1992'de Hocalı'da öldürülen Azeri siviller Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından düzenlenen ortak programla anıldı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programa Azerbaycan Diaspora Bakanlığı, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Iğdır Ticaret Borsası, Eğitim Gücü Sendikası, Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen temsilcileri de katıldı.

Programda konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da sivillere yönelik katliam yapıldığını belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi. Hocalı için adalet talebini dile getiren Ünsal, Karabağ'ın bugün Azerbaycan'ın kontrolünde olmasının önemine değindi.

Hocalı katliamın Rusya'nın desteğini alan Ermeniler tarafından yapıldığını vurgulayan Ünsal, "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Hocalı soykırımını unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sözer Akyıldırım da konuşmasında Hocalı'da yaşananların bölge halkı üzerinde büyük yıkıma yol açtığını ifade etti. Karabağ sürecine değinen Akyıldırım, Azerbaycan'ın başlattığı operasyonlarla işgal altındaki toprakların yeniden kontrol altına alındığını anımsatarak, şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Program sonunda Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen liseler arası "Hocalı Soykırımı" konulu şiir, kompozisyon, resim ve hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Iğdır Üniversitesi, Ermenistan, Azerbaycan, Kültür, Iğdır, Yerel, Son Dakika

