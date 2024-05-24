Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli'de öğreniyor - Son Dakika
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Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli'de öğreniyor

Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli\'de öğreniyor

Erasmus projesi kapsamında Kocaeli'ye gelen Hollandalı öğrenciler, Antikkapı A.Ş'ye bağlı tesislerde Türk mutfağını öğrenme fırsatı buluyor.

24.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:15
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Erasmus projesi kapsamında Kocaeli'ye gelen Hollandalı öğrenciler, Antikkapı A.Ş'ye bağlı tesislerde Türk mutfağını öğrenme fırsatı buluyor.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesine imkan sağlayan Erasmus projesi, Hollandalı gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerine Türk mutfağının kapılarını açtı. Bu kapsamda Hollanda'nın Schiedam şehrinde Lentiz Life College kurumumda eğitim gören 9 öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş'ye bağlı üretim tesislerinde Türk mutfağının lezzetli yemeklerini 15 gün sürecek staj programıyla öğreniyor. Öğrenciler 2 haftalık periyotta üretim tesisi ve alakart restoranda kendi aralarında değişim yaparak, iki mutfağı da deneyimleme fırsatı buluyor. Lentiz Life College öğrencisi Lis, "Maide restoranda Türk mutfağını öğrenmek çok güzel" diyerek, Kocaeli'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hollandalı öğrenciler, Kocaeli'de modern ve geleneksel Türk menüsü ile sevilerek tercih edilen ve haftanın her günü büyük ilgi gören Şehrin Mutfağı Maide Kafe ve Restoran'da kahvaltı çeşitleri, mıhlama, kalem böreği, ızgara çeşitleri, kebap, pide ve tatlı gibi yoğun sipariş gelen ürünlerinin yapımını Kocaelili şeflerden 2 haftalık süreyle öğrenecek. Hollandalı öğrenciler Türk kültüründe yer edinen yemeklerin yapımını öğrenirken, aynı zamanda restoranda bulunan deneyimli şef kadrosuyla ekip olarak çalışarak "Türkçe" birçok kelimeyi ve kültürümüzü tanıma fırsatı buluyor. Kendi yaptıkları yemekleri deneyimleme ve tatma olanağı bulan Hollandalı stajyerler kendi yaptıkları pideyi afiyetle yedi.

Kocaeli'de keyifli vakit geçirdiklerini belirten Hollandalı öğrenciler, kendilerini etkileyen en önemli şeyin misafirperverlik olduğunu belirtti. Bu kapsamda Lentiz Life College öğrencisi Lis, "Hollanda'da gıda mühendisliği okuyorum. Burası beni çok etkiledi. İnsanları çok nazik, sıcakkanlı ve misafirperver. Bizim için çok eğlenceli geçiyor. Maide restoranda Türk mutfağını öğrenmek çok güzel" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli'de öğreniyor - Son Dakika

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