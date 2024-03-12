Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek İstiklal Marşı\'nın kabulünü kutladı

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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir heyecan ve coşkuyla kaleme aldığı ulusal marşımız, ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olmuştur" dedi.

Honaz Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Honaz Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103'ncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kepenek mesajında şu ifadeleri kullandı;

Bugün, Türk milletinin en büyük milli değerlerinden biri olan İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin yıldönümünü gururla kutluyoruz. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir heyecan ve coşkuyla kaleme aldığı ulusal marşımız, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olmuştur.

İstiklal Marşı, milletimizin tarih boyunca gösterdiği kararlılık ve direnişin, vatan sevgisinin ve özgürlük tutkusunun bir ifadesidir. Mehmet Akif'in dizelerinde yükselen bu kudretli ses, milletimizin birlik ve beraberlik içinde dimdik duruşunu, bağımsızlık aşkını ve vatan sevgisini tüm dünyaya ilan etmiştir.

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıldönümünde, başta şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bu kutlu eserin ortaya çıkmasına katkıda bulunan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, milletimizin birlik ve beraberliğini daima korumasını temenni ediyorum" - DENİZLİ