Honaz Belediyesi'nin Yaz Futbol Okulu'nda Eğitimler Başladı

Honaz Belediyesi'nin Honaz spor iş birliği ile başlattığı Yaz Futbol Okulu'nda eğitimler, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in katıldığı ilk antrenman ile başladı.

Honaz Belediyesi'nce bu yıl ilk kez düzenlenen Yaz Futbol Okulu'na 200'e yakın öğrenci kayıt yaptırdı. Yaz Futbol Okulu'nda 2006-2012 doğumlu çocuklar, 3 antrenörün gözetiminde eğitim görecekler.

Yaz Futbol Okulu hakkında açıklama yapan Honazspor Kulüp Başkanı İsmail Özülke, bu kurstaki en büyük amaçlarının çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve çocukların zihinsel gelişimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerinin de tamamlanmasını olduğunu kaydetti. Özülke, desteklerinden ötürü Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e de teşekkür etti.

"SPOR DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sporun evrensel boyutlardaki değerlerini çocuklara ve gençlere aşılamak; kardeşlik, dostluk ve takım ruhuyla hareket edebilme gibi günümüz gerekliliklerini içeren alışkanlıklarını kazandırmak için futbol ve birçok spor çalışmasını desteklediklerini söyledi. Başkan Kepenek, "Spor Dostluk ve Kardeşliktir teması ile başlattığımız Yaz Futbol Okulu etkinliğimiz ile yaz tatili süresince geleceğimiz olan çocuklarımızın spora yönelmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın yaz futbol okulunda keyifli zaman geçirmeleri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Geleceğin yıldız adaylarının heyecanı ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

Başkan Yüksel Kepenek, yapılan antrenmanı seyrederek, futbol sevdalısı miniklere başarılar diledi ve anne babalarıyla sohbet etti.