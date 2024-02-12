Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
Honaz Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışa CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, CHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu açılışta, şunları söyledi:
"Derman belediyecilik nasıl yapılır, insanların ihtiyaçları noktasında insanlara nasıl ulaşılır, ulaşılan noktada insanların mutluluğu için ne yapılır sorularına Honaz'da bir cevap var. Bu sorunları çözme ve derman belediyeciliği yaratmak konusunda aklımıza direkt Yüksel Kepenek gelmektedir. İnsanların yüzünün güldüğü, çocukların mutlu olduğu artık üreten bir Denizli hayalimiz var. Biz bu hayalle yola çıktık. Denizli'nin Cumhuriyet Halk partisinin derman belediyeciliğini ve sosyal belediyeciliğini özlediğini görüyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da şöyle konuştu:
"Honaz Denizli'nin en güzide ilçelerinden bir tanesi ve bu ilçede 5 senedir çok güzel hizmetler sunan pandemi ve deprem dolayısıyla bütçesinin yarısı elinden alınmasına rağmen çok kıymetli belediye başkanımız yüksel Kepenek'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Ankara'da Honaz'ın Denizli'nin sesi olmaya devam edeceğiz. İnşallah Cumhuriyet Halk Partili bir büyükşehir belediyesi ile Honaz için çalışmaya devam edeceğiz."
Yerel seçimlerden sonra Honaz'ın huzurun kenti olacağını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise şunları kaydetti:
"2019 Seçimlerinde Honaz'da seçim ofisimizi 27 kişi ile birlikte açmıştık. O sayı bizlere 2 bin 700 kişi gibi gelmişti. Bu kadar kalabalık bu kadar dost biriktirdiğimiz için çok gururluyuz. Denizli'nin nefesi alacağı o zamana sayılı günler kaldı. Sabredin 52 gün sonra huzurun kenti Honaz huzurun kenti Denizli'ye dönüşecek. Bizler hem 31 Mart'ta hem de 2 Haziran'da çok büyük bir iş başardık. Yaptığımız projeleri anlatmaya zaman yetmez. Ama biliyoruz ki küçücük bebeklerimizden, çocuklarımızdan gençlerimizden üreten dostlarımızdan işçimizden köylümüzden sanayicimize kadar herkese dokunmaya çalıştık. Büyükşehir Belediyesi yanımızda olmamasına rağmen büyük işler başardık. Honaz'da kreşler yaptık, gündüz bakım evleri yaptık. Kadınlar istihdam edildiğinde çocuklarıma kim bakacak diye düşünmüyor artık. Sağlıklı yaşam merkezi açtık. 2 bin yirmi dördüncü hastamızı tedavi ettik. Evlerinden arabayla getirdiğimiz hastalarımız yürüyerek evlerine döndüler. İnsanlarımıza sağlık ve mutluluk getirdik. Çocuklarımıza kitap kafe açtık ve gerçekten çok önemli başarılara neden olduk. Sosyal tesisler yaptık. Bu seçimi açık ara kazanacağımıza yürekten inanıyorum."
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