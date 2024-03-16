Hong Kong'da Yasama Meclisi Basan Oyuncu ve 11 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Hong Kong oyuncu Gregory Wong ve 11 kişi, 2019 yılında düzenlenen protestolarda Yasama Meclisinin basılmasındaki rolleri nedeniyle 6 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı protestolar çıkmış, bir grup eylemci Yasama Meclisi binasını basmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada sanıkların çoğu isyan çıkarmaktan suçlu bulundu. Oyuncu Gregory Wong ve 11 kişi hakkında Yasama Meclisi binasının basılmasındaki rolleri nedeniyle hapis cezası aldı. En uzun cezalardan birini alan 45 yaşındaki Wong, 6 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Wong'un yanı sıra demokrasi yanlısı protestolarla bağlantılı olarak aktivistler Ventus Lau yaklaşık 4,5 yıl ve Owen Chow da 5 yıl hapse mahkum edildi. İki gazeteci ise, o sırada Yasama Meclisine yasadışı olarak girdikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Yargıç Li Chi-ho bugün görülen duruşmanın ardından yaptığı açıklamada Yasama Meclisi'nin basılması olayında maddi hasarın yanı sıra saldırının "uzun süreli" sosyal etkilere de neden olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını 3 Nisan 2019'da parlamentoya sunmuş, parlamentoda görüşmeler sürerken Haziran ayında da büyük çaplı kitlesel protestolar patlak vermişti. Aylarca süren protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Hong Kong lideri Carrie Lam, geri adım atarak Temmuz ayında yasa tasarısının askıya alındığını duyurmuştu. Ancak Lam'ın geri adımı yetersiz kalmış eylemcilerin gösterilerine devam etmesi üzerine yasa tasarısı 4 Eylül'de iptal edilmişti. Ancak, Hong Kong sokaklarında tansiyonun düşmemesi sonucu yasa tasarısı 23 Ekim'de geri çekilmişti. - HONG KONG