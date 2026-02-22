Hopa'da 21 Şubat Dünya Anadili Günü İki Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika
Hopa'da 21 Şubat Dünya Anadili Günü İki Etkinlikle Kutlandı

22.02.2026 13:47  Güncelleme: 15:56
Artvin Hopa'da düzenlenen etkinlikler, 21 Şubat Dünya Anadili Günü kapsamında farklı dillerdeki türkülerle kültürel çeşitliliği ve çok dilli yaşamı kutladı. Etkinlikte Hopa Kültür ve Sanatevi Koroları sahne alırken, katılımcılara anadillerin korunması ve yaşatılması vurgulandı.

Haber : Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - 21 Şubat Dünya Anadili Günü kapsamında Artvin Hopa'da iki ayrı etkinlik düzenlendi. Hopa Belediyesi ev sahipliğinde 21 Şubat Dünya Anadili Günü'nde Hopa Belediye Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Hopa Kültür ve Sanatevi Çocuk Korosu ile Kadın Korosu sahne aldı. Farklı dillerde yankılanan türküler, kültürel çeşitliliğin ve çok dilli yaşamın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Diğer etkinlik ise Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlendi. "Halklar Türkülerini Söylüyor" başlığıyla gerçekleştirilen programda, farklı kültür ve dillere ait ezgiler sanatseverlerle buluştu.

UNESCO tarafından 1999 yılında alınan kararla 21 Şubat "Uluslararası Anadili Günü" olarak ilan edilirken, bu özel gün 2000 yılından itibaren dünya genelinde çok dilli yaşamı ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla kutlanmaya başlandı.

Hopa'da anadiller türkülerle yaşatıldı

Gün kapsamında Hopa'da ilk etkinlik, Hopa Belediyesi ev sahipliğinde Hopa Belediye Parkı'nda düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda anadillerin yaşatılmasına dikkat çekilirken, park alanında türkü sesleri yankılandı. Etkinlik kapsamında düzenlenen konserlerde Hopa Kültür ve Sanatevi Çocuk Korosu ve Kadın Korosu sahne aldı. Koro üyeleri, farklı dillerde seslendirdikleri eserlerle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programda ayrıca Cumahpar ile sanatçılar Burcu Yeşilbaş ve Kerim Arafa sahne alarak dinleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Anadillerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulanan etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Program boyunca kültürel çeşitlilik ve birlikte yaşam mesajı ön plana çıktı.

Diğer etkinlik Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Umut Sen, Devrimci Duruş, ESP, EMEP ve DEM Parti'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte programa katılan davetliler, müziğin birleştirici gücü eşliğinde çok dilli ve çok kültürlü bir akşama tanıklık etti. Gecede sahne alan müzisyen Maria Abaşhidze, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Etkinlikte sahne alan Fındıklı Çok Sesli Kadın Korosu da büyük beğeni topladı. Koro, farklı dillerde seslendirdiği eserlerle kültürel çeşitliliğin önemine dikkati çekti.

Program kapsamında Yusuf Yiğit ve Yusuf  Vayiç de kendi bestelerini dinleyicilerle paylaştı. Sanatçılar, yerel ezgilerden beslenen eserleriyle etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Anadilinin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapılan program, izleyicilerden tam not aldı. Katılımcılar, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biri olan anadilin müzik aracılığıyla yaşatılmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

