Hopa'da Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Hopa'da Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

Hopa\'da Kabotaj Bayramı\'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı
01.07.2026 19:03  Güncelleme: 19:29
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Artvin'in Hopa ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, yüzme, tekne ve geleneksel yağlı direk yarışlarıyla coşkuyla kutlandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Yüzme, tekne ve geleneksel yağlı direk yarışlarında kıyasıya mücadele yaşanırken, dereceye giren sporcular ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlçe sahilinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, gün boyunca yarışmalar büyük heyecana sahne oldu. Düzenlenen yüzme ve tekne yarışlarında sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kutlamaların en ilgi çeken bölümü ise geleneksel hale gelen yağlı direk yarışması oldu. Denizin üzerine kurulan yağlı direkte dengede kalmaya çalışan yarışmacılar, ucundaki Türk bayrağını alabilmek için büyük mücadele verirken renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

400 metre yüzme yarışında ikinci olan 62 yaşındaki Bülent Albayrak, yaklaşık 50 yıldır yüzdüğünü belirterek, 1985 yılından bu yana Kabotaj Bayramı yarışmalarına katıldığını söyledi. Genç sporcuların yarışlara ilgi göstermesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Albayrak, "Yıllarca bu yarışlarda birincilikler elde ettim. Bugün yeğenimin de yarışlarda yer alması beni ayrıca gururlandırdı. Bu geleneğin gençlere devredilmesi çok güzel. Kabotaj Bayramımız kutlu olsun" dedi.

400 metre yüzme yarışının birincisi olan 13 yaşındaki Ekrem Barış Kaceroğlu ise, ilk sırada tamamladığı yarışın ardından büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "400 metreyi durmadan yüzdüm. Çok mutluyum ama çok da yoruldum. Rakiplerimi de tebrik ediyorum. Seneye yine yarışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geleneksel yağlı direk yarışmasını üst üste 18'inci kez kazanan Şaban Pehlivan, bu yıl son kez yarıştığını söyledi. Pehlivan, "18 yıldır bu bayrağı alıyorum. Bu yıl benim için son yarış oldu. Artık yaş ilerledi. Seneye yarışmacı olarak değil, izleyici olarak burada olacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hopa'da gün boyu devam eden kutlamalar, ödül töreninin ardından sona erdi. Etkinliklere Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ile kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hopa'da Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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