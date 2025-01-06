Hopa'da Hamsi Kuyruğu: Kilo Fiyatı 30 Lira

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Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin'in Hopa ilçesinde bir işletmenin hamsiyi 30 liraya satacağını duyurmasının ardından vatandaşlar işletmenin önünde kuyruk oluşturdu. Bir Hopalı, "Hamsinin fiyatı 30 liraya düştüğü için vatandaşlar kuyruğa girdi. Hamsi, en ucuz haliyle satılıyor ve birçok kişi 10 kilo alıp yazın tüketmek üzere salamura yapacak" dedi.

Hopalı bir vatandaş, "Hemen 100 metre ötemizde çıkan hamsinin nakliye ücreti ödenmediği için kilosu sadece 30 liraya satılıyor. Bu yüzden vatandaşlar kuyruğa girdi" dedi.

Balık kuyruğunu cep telefonuyla görüntüleyen bir Hopalı, "Hamsinin fiyatı 30 liraya düştüğü için vatandaşlar kuyruğa girdi. Hamsi, en ucuz haliyle satılıyor ve birçok kişi 10 kilo alıp yazın tüketmek üzere salamura yapacak. Diğer bölgelerde hamsinin kilosu 150 liraya satılırken, burada Hopa İskelesi'nde 30 liraya satılıyor. Nakliye ücreti alınmadığı için fiyat bu kadar uygun. Burada, vatandaşlara bu fırsat sunuluyor" diye konuştu.

Bir başka kişi ise, "Anonsu duyduğum gibi geldim. Kalabalık olduğu için nefes alamadım dışarı çıktım" ifadelerini kullandı.