Artvin'in Hopa ilçesinde doğal gaz törenle hizmete alındı. İlçenin ilk doğal gazlı ocağı şehit Mustafa Magunacı'nın babaevinde yakıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde doğal gaz, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Açılışın ardından ilçede doğal gazla çalışan ilk ocak, şehit Mustafa Magunacı'nın babaevinde yakıldı. Sundura Mahallesi'ndeki 14 Mart İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış meşalesini yaktı.

Hopa'da 4 bin 500 haneye doğal gaz verilebilecek

Törende konuşan Vali Ergün, "Hopa için önemli ve tarihi bir gün. Geçen yıl başlayan çalışmalarla bir yıl dolmadan 4 bin 500 haneye doğal gaz verebilecek duruma geldik. Artvin'de 2018'de başlayan çalışmalarla il genelinde yaklaşık 32 bin 100 haneye ulaşıldı. Kemalpaşa, Borçka ve Murgul'da lisans geliştirme çalışmaları tamamlandı, altyapı ve istasyon çalışmaları sürüyor" dedi.

Doğal gaz açılışının verilen sözlerin yerine getirildiğini gösterdiğini belirten AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Doğal gazı Sundura'dan başlayarak diğer mahallelere yaygınlaştıracağız. Vatandaşlarımız teknik işlemlerini tamamladıklarında doğal gaz kullanmaya başlayabilecek. Tesisat dönüşümünün yetkili ve sertifikalı firmalar aracılığıyla yapılması önemli. Hopa-Borçka güzergahında tünele kadar olan 7 kilometrelik yol tamamlandı, Borçka yönünde çalışmalar sürüyor. 8 bin kişilik Hopa Stadyumu'nda ikinci etap çalışmaları devam ediyor. İlçeye MR cihazı kazandırıldı. Hopa'nın 16 köyünün tamamında parke çalışması yapmayı hedefliyoruz. Bin 500 tır kapasiteli park projesi için de çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

İlk ocak şehidin babaevinde yakıldı

Törenin ardından heyet, şehit Mustafa Magunacı'nın ailesini ziyaret etti. İlçedeki ilk doğal gaz bağlantısının yapıldığı evde mutfaktaki ocak, heyetin katılımıyla yakıldı. Ziyarette Faruk Çelik, Türk bayrağını öperek şehidin babasına takdim etti ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Heyet, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.