Hopa'daki Protestolar Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Yapıldı - Son Dakika
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Hopa'daki Protestolar Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Yapıldı

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Artvin'in Hopa ve Ardanuç ilçelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı büyük protestolar düzenlendi. Hopa halkı adına konuşan Atakan Aslıbay, iktidarı eleştirerek birlik mesajı verdi ve asla boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

25.03.2025 01:48  Güncelleme: 10:39
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Haber/Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Ekrem İmamoğlu'na yapılan tutuklamaya karşı protestolar devam ediyor. Hopa'daki protestoda, Hopa halkı adına konuşan Atakan Aslıbay, "Bu iktidar, topyekün bu halka savaş açmıştır. Biz de bize savaş açanlara karşı en güzel sloganımızı, en gür sesimizle bir kez daha buradan haykıralım: 'Kurtuluş yok, tek başımıza; ya hep beraber, ya hiçbirimiz!'" diye seslendi.

"Bir kez daha bu baskılara halkın cevabını veriyoruz. Asla boyun eğmeyeceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tutuklanması Artvin'in Hopa ve Ardanuç ilçelerinde yapılan yürüyüşlerle protesto edildi.

Hopa'da yürüyüş sonrasında yapılan açıklamada, Hopa halkı adına konuşan Atakan Aslıbay, "Asla boyun eğmeyeceğiz," diyerek şunları aktardı:

"Bir kez daha bu baskılara halkın cevabını veriyoruz. Asla boyun eğmeyeceğiz, çünkü bizi ne zaman güçsüz görürlerse, o zaman üstümüze basmaya çalışacaklar. Bugün bu ülkenin dört bir yanında eylemler devam ederken, birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Bu arkadaşlarımızın arasında işçiler, emekçiler, öğrenciler, gazeteciler var; kısacası bu iktidar, topyekün bu halka savaş açmıştır. Biz de bize savaş açanlara karşı en güzel sloganımızı, en gür sesimizle bir kez daha buradan haykıralım: 'Kurtuluş yok, tek başımıza; ya hep beraber, ya hiçbirimiz!'"

"Ekrem Başkan cezaevinden çıkacak gelecek dönemde Cumhurbaşkanımız olacak"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir de, "Ekrem Başkan cezaevinden çıkıp, gelecek dönemde Cumhurbaşkanımız olacak ifadesini kullandı.Aydemir sölerine şöyle devam etti:

"Bugün buradan, ilk başta haksızca İstanbul Silivri'de esir tutulan Ekrem İmamoğlu'na ve diğer siyasi tutuklulara selam olsun. Evet, bu hukuksuz tutuklamalarla bizi yıldıracağını düşünen iktidar bilsin ki, biz bize ait olanı, Ekrem Başkan'ı, bize verene kadar biz bu sokaklarda olacağız. Çünkü ayak oyunlarıyla Ekrem Başkanı görevden aldıklarını biliyoruz. Evet, Ekrem Başkan onlar için önemli bir rakipti ve bertaraf etmek için oyunlar yaptılar ama istediklerini yapamayacaklar. Hiçbiri tutmayacak ve Ekrem Başkan aramıza katılacak. Bir sonraki dönemde ise Cumhurbaşkanımız olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa'daki Protestolar Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Yapıldı - Son Dakika

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