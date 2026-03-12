Hopalı Emeklilerden Tepki: Nereden Alacağız Eti? Cebimizdeki Para 150–160 Lira - Son Dakika
Hopalı Emeklilerden Tepki: Nereden Alacağız Eti? Cebimizdeki Para 150–160 Lira

12.03.2026 11:10
Hopalı vatandaşlar, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ifade etti. Emekli bir yurttaş cebindeki parayı göstererek, "Emekli ikramiyesini biz ne yapacağız? Nereden alacağız eti? Bak cebimizdeki para 150–160 lira" dedi.

(ARTVİN) - Hopalı vatandaşlar, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ifade etti. Emekli bir yurttaş cebindeki parayı göstererek, "Emekli ikramiyesini biz ne yapacağız? Nereden alacağız eti? Bak cebimizdeki para 150–160 lira" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğini ve aylıkların 14 Mart'tan itibaren ödeneceğini açıkladı. Ancak Artvin Hopa'daki emekliler, geçen yıl 4 bin lira olarak verilen bayram ikramiyelerine zam yapılmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, artan fiyatlar ve özellikle et fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ramazanda sofraların eskisi gibi olmadığını ifade etti.

Hopalı emekli Yaşar Şeker, ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Savaş diyorlar da Türkiye savaşta değil ki. Benim biraz durumum iyi ama durumu iyi olmayanlar var. Ben şimdi çoğuna yardımcı oluyorum. Mesela adam evine pide bile alamıyor. Pidenin bir tanesi 40 lira oldu. Yazık günah" dedi.

Emekli Rıfkı Uysal da, "Yine şükür diyelim. Hiç olmazsa bir emeklimiz var" ifadesini kullandı.

Emekli vatandaş Mehmet Gümüşkaya ise, "Devlet 4 bin ikramiye verdi, dışarıda savaş olduğu için. 2026 yılında çok gördüler herhalde. 4 bine razı olduk. Bayramda çoluk çocuğa bir şey versek iyi olurdu. Ama 4 bin nedir? 2 tabak yemek. Artık etten vazgeçtik. Et bitti yani. Et sosyete insanların yediği bir şey oldu. Bir lokantaya gidiyorsun, bir tabak yemek 500 lira" diye konuştu.

Hopalı emekli İsmet Çakmak da milletvekillerinin vatandaşın yaşadığı ekonomik zorlukları görmediğini ifade etti ve İzmit'te ekmek alamadığı için ağlayan bir vatandaşla karşılaştığını anlattı.

Çakmak, "Ben o Meclis'e çok gittim. Kendileri o kadar para alıyor ama bir adam 10 lira ile, 20 lira ile nasıl geçiniyor diye hiç düşünmüyorlar. Orada 600 kişi var. Kaç tane parti var, hepsi kardeş gibi. Zam yaparken birinin ağzından bir şey çıkmıyor. Ben gittim, izledim. Onun için onlar kendilerine bakar" dedi.

Hopalı bir başka emekli ise şunları söyledi:

"Emekli ikramiyesini biz ne yapacağız? Adamlara para lazım, onlar kullanacak. Tamam mı? Bize bir şey yok. Allah bize yardım etsin. Allah yardımcımız olsun. Nereden alacağız eti? Para nerede? Bak cebimizdeki para 150–160 lira."

