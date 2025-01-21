Horasan'a Yeni Spor Müdürü Atandı - Son Dakika
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Yerel

Horasan'a Yeni Spor Müdürü Atandı

Horasan\'a Yeni Spor Müdürü Atandı

Muhammet Karakelle, Horasan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne atandı ve icraatlarına başladı.

21.01.2025 13:37
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Horasan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Muhammet Karakelle atandı. Çiçeği burnunda bürokrat ilçede icraatlarına erken başladı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde Gençlik ve Spor Muhammet Karakelle'ye emanet edildi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 15 yılı aşkın süredir memur olarak görev yapan, bir süre bilgi işlem koordinatörlüğünü üstlenen Karakelle, Horasan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atandı. Çiçeği burnunda bürokrat yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonra ilçede ilk icraatını yaptı. Güreş şubesini hayatiyete geçiren Karakelle, Horasan'da futbolun yanı sıra güreş çalışmalarına da ağırlık verdi. Antrenörler Talet Bölükbaşı ve Hüseyin Perdakcioğlu nezaretinde ilçede gelecek vaat eden güreşçilerin antrenman yapmasını sağladı.

Horasan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Karakelle, "İlçemizde 2 tane GSB öğrenci yurdumuz var. Bir spor salonumuz bir de ilçe stadımız mevcut. Amacımız bu tesislerde Horasanlı gençlere spor yaptırmak. Onları spora kazandırarak aralarından yetenek vaat eden öğrencilerimizi lisanslı sporcu yapmak. Müsabık olmalarını sağlamak" dedi.

Amacının Horasan'ı gençlik, spor ve yurt konusunda layık olduğu yere taşımak için tüm gücü ile çalışacağını söyledi. Karakelle, "Bizlere güvenen herkese müteşekkirim. Horasan ilçe müdürü olarak, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur'u en iyi şekilde temsil etmek için var gücümle çalışacağım" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Horasan'a Yeni Spor Müdürü Atandı - Son Dakika

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