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Horasan esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına Burhan Aydın seçildi - Son Dakika

Horasan esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına Burhan Aydın seçildi

26.01.2022 09:26
Horasan esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına Burhan Aydın seçildi

Horasan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının 10.Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Horasan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının 10.Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Burhan Aydın Horasan esnaf ve sanatkarlar odası başkanı olarak seçildi.

Divan başkanlığını Erzurum esnaf ve sanatkarlar odalar birliği başkanı Rasim Fırat'ın yaptığı genel kuruldu eski Başkan Hüseyin Aydın anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Tek liste halinde yapılan seçimde 390 kayıtlı seçmen bulunurken 225 seçmenin oyunu alan Burhan Aydın Horasan esnaf ve sanatkarlar odası başkanı seçildi.

Horasan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Odası Başkanı Burhan Aydın, üyelerine bir teşekkür konuşması yaparak, aldığı oyların hakkını vermek için elinden geleni yapacağını söyledi. Aydın, "Horasan esnafımıza hizmet etmekteyim. Horasan esnafının sıkıntılarını biliyorum bu sıkıntılara gerekeni yapıyoruz. Horasandaki tüm esnafı gezerek sıkıntılarını dinliyorum. Sıkıntılarını çözüyoruz. Her zaman yaptığımız hizmetlerimiz ile öncü bir oda olmak, odamızın çıtasını daha yukarılara çıkarmak gayreti içinde olduk. Çok iyi de yol aldık. Birçok güzel proje ile esnafımızın her alanda güçlenmesi için çalıştık. Tarafsız hizmet anlayışı ve sizlerin desteği ile önümüzdeki süreçte damga vuracak yeni projelerimizi hayata geçirme gayreti içinde olacağız. Bana güvenen üyelerimizin bu güvenini boşa çıkarmamak için yepyeni projeler geliştireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Horasan esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına Burhan Aydın seçildi
Horasan esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına Burhan Aydın seçildi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Burhan Aydın, Erzurum, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Horasan esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına Burhan Aydın seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Horasan esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına Burhan Aydın seçildi - Son Dakika
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