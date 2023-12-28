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Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Sektörü Asgari Ücret Artışını Olumlu Karşıladı - Son Dakika
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Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Sektörü Asgari Ücret Artışını Olumlu Karşıladı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyesi Celal Kadooğlu, yeni asgari ücretin sektörün üretim maliyetlerini etkileyecek bir artış olmadığını belirterek, gelir artışının iç pazarda talebi koruyacağını ve sektörü olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Sektörü Asgari Ücret Artışını Olumlu Karşıladı
28.12.2023 - 13:40,  Güncelleme: 13:45
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyesi Celal Kadooğlu, yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin 1 Ocak 2024'ten itibaren 17 bin 2 lira olarak uygulanılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyesi Celal Kadooğlu, "Gelişmiş ülkelerin resesyon risklerini yönetmekte zorlanacakları bir yıla giriyoruz. Küresel önlemlerin sıkılaştığı böylesine zorlu bir dönemde, ülkemizde 2024 için hedeflenen enflasyonun üzerinde bir oranla yüzde 50 düzeyinde yapılan artışın hayırlı olmasını diliyoruz. Ailelerin temel gıda alımlarını karşılamak üzere üretim yapan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün temsilcileri olarak, asgari ücrete yapılan zammı üretim maliyetlerimizi etkileyecek bir artış olarak görmüyoruz. Bizim sektörümüzün üyeleri, ailelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayacak her türlü düzenlemeden insanımızın refahı adına memnun olur. Gelir artışı iç pazarda ürünlerimize olan talebi koruyacağından, bu düzenleme sektörümüzü de olumlu etkiler. Bu kararda payı olan tüm kamu idarecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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